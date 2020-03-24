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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis 'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce , Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı , Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Güllüce, Kınalı, Bitlis, 3. Sayfa

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