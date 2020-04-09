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Bitlis'te sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği verildi.

09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:09
Bitlis'te sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği
BİTLİS (İHA) – Bitlis 'te korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği verildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvan barınakları başta olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bıraktılar.

Ayrıca, hayvan barınaklarını da dezenfekte eden görevliler, hayvanların yemek ve su ihtiyacını düzenli olarak takip ediyorlar.

Vali Oktay Çağatay, sokak hayvanları için Bitlislilere çağrıda bulunarak, "Bu dünya hepimizin. Bitlisli hemşehrilerimiz de sokak hayvanları için lütfen kapısının önüne bir tas su ve yemek koysunlar. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Güncel
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