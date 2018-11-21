Bitlis
'te "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi Sinema Yokuşu'nda ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.
Tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli yapıyı bünyesinde barındıran Bitlis'te tarihi mekanlar gün yüzüne çıkarılıyor.
Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyona alınarak alt ve üst yapısı tamamlanan tarihi Sinema Yokuşu, yapılan ışıklandırmayla güzel bir görünüme kavuştu.
Buradaki ışıklandırma direklerine de kentteki tarihi mekanların isimlerinin bulunduğu tabelalar asıldı.
Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras
, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye görevlendirilme yapıldıktan sonra kentin kültürünü gün yüzüne çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Tarihi Sinema Yokuşu'nda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Aras, şöyle konuştu:
"Burayı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), İl Özel İdaresi ve Bitlis Belediyesi ortaklaşa yaptı. İşler bitme aşamasına geldi. Belediye olarak altyapılarını tamamladık. Daha sonra zemin kaldırım yenilemesi, dubalar, korkuluklar olmak üzere kayaların ıslah çalışmasını yaptık. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah burası inanç turizminin önemli bir destinasyonu olacak. Tur operatörlerinin dikkatini çekmesini bekliyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınacak kadar çok tarihi eserimiz var. Sadece merkeze 28 tarihi cami var. Külliye, medrese, türbeleri ve hanlarıyla çok eser bulunmakta."
Bitlis
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:52