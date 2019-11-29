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Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı

Bitlis'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:50Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı
'te, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstihbari çalışmalar sonucu sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 9 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam etmekte. Yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği, değişik çaplarda 9 fişek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, iki flash bellek, CD, iki teyp kaseti ile 9 örgüt mensubunu gösterir fotoğraf ve dürbün ele geçirildi."

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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