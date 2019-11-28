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Bitlis'te sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

BİTLİS'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:17Bitlis'te sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

BİTLİS'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Bitlis ili Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, Y.K., A.G.,İ.Ö., Ş.T.,Ö.T. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."



Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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