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Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücüleri yoğun kar nedeniyle kazalara karşı uyardı.

10.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:34Bitlis'te sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücüleri yoğun kar nedeniyle kazalara karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, trafik polislerinin, sürücü ve yolculara, emniyet kemerini takma, araçlarda çeki halatı, zincir ve ilk yardım seti bulundurmaları konusunda uyarıda bulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Araçlarına kış lastiği taktırmayan varsa kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Ekipler, şehir içi ve ilçelerle merkez arasında yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma aracı sürücülerine kesinlikle fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu. İl Koordinasyon Kurulunun almış olduğu kararları uygulamayan sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununca gerekli cezai işlemlerin uygulanacaktır."

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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