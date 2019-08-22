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Bitlis'te tarihi eser operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

22.08.2019 22:10 Bitlis'te tarihi eser operasyonu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden 3 kişinin, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları istihbaratına ulaşan ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluştu.
Tarihi eserleri jandarma ekibine satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

Jandarma, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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