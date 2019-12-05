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Bitlis'te Tekstil Lisesi açılacak

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde Tekstil Lisesi açılacağını belirtti.

05.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:08Bitlis'te Tekstil Lisesi açılacak
AK Parti Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde Tekstil Lisesi açılacağını belirtti.
İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde açılması planlanan Tekstil Lisesi sayesinde kalifiye eleman sıkıntısının giderileceğini bildiren Taşar, gençlerin bu sayede daha kolay iş bulma imkanına kavuşacağını aktardı.
Tekstil Lisesi'ni 2020-2021 eğitim yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Taşar, şöyle konuştu:
"Girişimlerimiz sonucu ilimize Tekstil Lisesini kazandırdık. Okulun yeri ve binası belirlendi. Eğitim öğretime destek sunmak ve iş imkanı oluşturabilmek amacıyla bu çalışmayı yürüttük. Sanayinin ara elaman sorununu mesleki liseler çözüyor. Bu nedenle ilimize bu okulu kazandırmayı önemsiyoruz. Yatırımcı hemşerilerimiz ilimizde şu ana kadar 18 tekstil atölyesi kurarak gençlerimize istihdam sağladı. Tekstil dernek temsilcilerinden iş garanti protokolü üzerinde anlaşma sağlandı. Bu okuldan mezun olan gençlerimiz hemen işe yerleşecek."

Milletvekili, Cemal Taşar, AK Parti, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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