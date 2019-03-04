Bitlis'te Temizlik İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi
, etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yağışın ardından ana yollarda kar temizleme çalışması yürütüldüğü belirtildi.
Araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlarda biriken karların Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince küreklerle temizlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ekiplerimiz ana arterlerde yol açma çalışmasını sürdürüyor. Dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlarda biriken karları da işçilerimiz küreklerle temizlemeye çalışıyor. Yazın kaldırımlardaki toz ve çöpleri süpürgeleriyle temizleyen işçilerimiz, kışın da ellerine aldıkları tahta küreklerle merdiven, kaldırım, üst geçitler ile dar sokakları kardan temizliyor. İşçilerimiz ana arterlerdeki kaldırımları da kardan temizleyerek, vatandaşların rahat yürümesini sağlıyor."
İşçi, Bitlis Belediyesi, Güncel
Kaynak: AA