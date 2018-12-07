Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis
'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan
ilçesine bağlı Ürünveren köyü ve Çıkçık mezrası ile Tatvan
ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 32 büyük, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
PKK,Bitlis
07 Aralık 2018 Cuma 20:14