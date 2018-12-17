Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis
'te terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonlarda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan
ve Mutki
ilçeleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 14-16 Aralık
'ta 4 bölgede İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının da katıldığı müşterek operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 3 sığınak, depo, 2 avcı boy çukuru ve 5 gözetleme mevzisinde el yapımı patlayıcı düzenekleri, güneş paneli, büyük tüp, sığınak yapımında kullanılan branda, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
PKK,Bitlis
Kaynak: AA