Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis
'te terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 21 Şubat'ta gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edecek.
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Kaynak: AA