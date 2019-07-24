Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.24.07.2019 15:46
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."
Jandarma, Bitlis, Güncel
Kaynak: AA