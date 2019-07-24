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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24.07.2019 15:46 Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."

Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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