Haberler » Güncel » Bitlis'te terör operasyonu - Haber

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

20.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:10Bitlis'te terör operasyonu
'in ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait, araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğunun tespit edildiği belirtildi.
19 Kasım itibariyle "Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2019-52" operasyonu başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon kapsamında 19 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 6 AK-47 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 fişek, kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
11:43 Çifte cinayette kızını yitiren acılı baba DHA'ya konuştu -2
11:42 Şule Çet davasında savcı, bir sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerinin...
11:42 Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:38 Malatya'da "Pençe"den sonra "Balyoz, "Güven" ve Huzur" dönemi
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
20.11.2019 11:45:01