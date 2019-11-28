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Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:16Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı
'in ve ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyon neticesinde Y.K., A.G., İ.Ö., Ş.T. ve Ö.T. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. - BİTLİS

Güroymak, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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