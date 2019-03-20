20 Mart 2019, 15:36
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Bitlis'te 'Terör' Operasyonu: 7 Gözaltı

Bitlis

BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis merkez, Ahlat, Mutki ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis Bitlis, Güncel
Kaynak: DHA