Bitlis'te 'Terör' Operasyonu: 7 Gözaltı

BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis
merkez, Ahlat
, Mutki
ve Tatvan
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis
Bitlis, Güncel
Kaynak: DHA