Bitlis'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Kaynak: İHA

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma' suçlaması ile 20 Mart 2019 tarihinde 7 şüpheliye yönelik Bitlis il merkezi, Ahlat, Tatvan ve Mutki ilçelerinde yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS