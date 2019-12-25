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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

BİTLİS'te 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak bulundu.

25.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:48 Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

BİTLİS'te 'Kıran-8 Örenlik ve ' operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ve Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'yı etkisiz hale getirmek, kış yapılanmasını engellemek, kullanmış oldukları barınak ve depolarını imha etmek amacıyla Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca yürütülen 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonunda 2 bulundu. sığınaklarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında, 24 Aralık 2019 günü 2 adet boş sığınak içerisinde 90 kilo gübre, 6 leşker kıyafeti, 1 mont, 25 litre alkol, 17 kaşık, 3 tencere, 3 tabak, 1 altılı pil bloğu, 10 avcı boy çukuru içerisinde 1 kürek, 18 litre yağ, 1 kilo bulgur, 1 kilo tuz, 1 kilo un, 1 dizüstü bilgisayar çantası, 1 parçalanmış dizüstü bilgisayar, 10 büyük pil, 1 çakmak gazı, 1 çaydanlık, 1 güğüm, 3 sırt çantası, 3 pantolon, 7 kazak, 11 çift çorap, 3 kutu ilaç, 2 tıraş köpüğü, 10 jilet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."



Kısıklı, Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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