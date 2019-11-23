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Bitlis'te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

23.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:26Bitlis'te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi
'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi tespit etti.
Bunun üzerine başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-84 Operasyonu" kapsamında, araziye gömülü halde büyük boş tüp, 4 küçük dolu tüp ile 1000 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri ise yerinde imha edildi.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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