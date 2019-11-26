Haberler » 3. Sayfa » Bitlis'te terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi - Haber

Bitlis'te terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

26.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08Bitlis'te terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi
'in ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Mutki ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 26 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 114' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında sığınak içerisinde 4 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 22 adet pil, 4 adet akü, 54 metre elektrik kablosu, 1 adet set üstü ocak, 3 metre tüp hortumu, 3 adet dedantör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Mutki, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:40 Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
16:37 6 TRT çalışanına Karlov davası
16:37 Cinayet zanlısından şaşırtan savunma
16:36 Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
16:35 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
16:26 Serdar Ortaç'tan "Chloe ile yeniden evleniyor" iddiasına yanıt
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 16:46:43