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Bitlis'te terör örgütüne ait malzemeler böyle imha edildi

Bitlis'te terör örgütüne ait malzemeler böyle imha edildiBİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

26.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:00
'te terör örgütüne ait malzemeler böyle imha edildi
BİTLİS - Bitlis'in ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Mutki ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 26 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 114' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında sığınak içerisinde 4 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 22 adet pil, 4 adet akü, 54 metre elektrik kablosu, 1 adet set üstü ocak, 3 metre tüp hortumu, 3 adet dedantör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bitlis'te terör örgütüne ait malzemeler böyle imha edildi

Bitlis, Mutki, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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