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Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.

19.07.2019 17:37 Bitlis
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürütüldüğü bildirildi.
Operasyonda bölgedeki güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA
Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

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