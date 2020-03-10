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Bitlis'te teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş basma düzenekli 5 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu.

10.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
Bitlis'te teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş basma düzenekli 5 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 9 Mart'ta toprağa gömülü amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş basma düzenekli 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla incelemelerin ardından yerinde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, 8 Mart, PKK, Güncel
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