Haberler » Güncel » Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi - Haber

Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.

06.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:20Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün Mutki ilçesi kırsalına 'Şehit GK Rıfat Kaya 115' operasyonu düzenledi. Kırsal bölgede yapılan arazi aramalırında tespit edilen PKK sığınağınağında 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği ile kullanılmamış lav silahı ele geçirildi. Sığınağın imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:10 Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi - Haber
19:09 Karabük'te amatör maçta kavga: 1 yaralı - Haber
19:08 Define avcılarının hedefi olan tarihi güzelce kemerine polis önlemi - Haber
19:01 Ordu fındık fabrikasında yangın - Haber
19:01 Ordu-2 polis, linçten kurtardıkları ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
8.12.2019 19:14:49