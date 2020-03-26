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Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

26.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:16
Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kent kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon kapsamında 25 Mart'ta toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 2 akü, 2 kitap, 225 kilogram un, 210 kilogram küp şeker, 75 kilogram makarna, 60 kilogram pirinç, 25 kilogram bulgur, 15 kilogram mercimek, 10 kilogram kuru fasulye, 8,5 kilogram maya, 2 kilogram çay ve 100 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı malzeme ele geçirilmiştir.
Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, PKK, Güncel

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