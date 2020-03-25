Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi - Haberler

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından, PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

25.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
Bitlis 'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi
BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından, PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 8 Mart günü Bitlis kırsalında, 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü teneke içerisine gizlenmiş, el yapımı patlayıcı ele geçirildi. 30 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor. Bitlis’te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, PKK, Yerel

Haberin Videosu :

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:11: Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar - Haberler 17:10: Ölümün kıyısından 4. defa dönemedi - Haberler 17:06: İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 17:06: Çin'den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haberler 17:05: Banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluştu - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor