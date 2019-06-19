19.06.2019 14:33
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Bitlis'te teröristlerin tuzakladığı patlayıcıya basan kişi yaralandı

Bitlis

Bitlis'te teröristlerin tuzakladığı patlayıcıya basan kişi yaralandı.

Bitlis'te teröristlerin tuzakladığı patlayıcıya basan kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basan bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis ili merkez ilçesi Sarpkaya köyü kırsalında, Seyithan Akkoyun, bugün saat 10.30 sıralarında bölgede dolaştığı esnada, bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, Bitlis Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
Kaynak: AA
PKK, Bitlis, Güncel

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