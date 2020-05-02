Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.
02.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:10
Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle temas sağlandığı belirtildi.
Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.
Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: AA