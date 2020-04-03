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Bitlis'te ticari taksiler dezenfekte edildi

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalaı kapsamında ticari taksiler dezenfekte edildi.

03.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:45
Bitlis'te ticari taksiler dezenfekte edildi
Bitlis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalaı kapsamında ticari taksiler dezenfekte edildi.
Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ticari taksi sürücüleri, durakların ve araçların dezenfekte edilmesi talebinde bulundu.
Bunun üzerine, özel kıyafet giyen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksileri ve durakları dezenfekte etti.
Ekipler, belirli aralıklarla resmi kurum ve kuruluşlar, yoğun kullanılan alanlar ile toplu taşıma araçlarını virüse karşı ilaçlıyor.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, taksilerin, sık kullanılan araçlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Belediye olarak koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Virüs nedeniyle vatandaşımız toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih ediyor. Talepler doğrultusunda taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz."
Tanğlay'a teşekkür eden sürücüler de müşterilerin sağlığı için taksilerde hijyen ve temizliğin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları sağlık taramalarından geçiriyor, ateşlerini ölçüyor.
Ekipler, vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olanları hastanelere yönlendirerek takibini yapıyor.
Virüs salgınından korunmak için yapılması gerekenler hakkında sürücü ve yolcuları bilgilendiren ekipler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Bitlis merkez ve ilçelerindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel
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