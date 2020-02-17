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Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

17.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:30Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
'in ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen tır ile kamyonet çarpıştı.
Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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