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Bitlis'te TIR'larda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06 Bitlis'te TIR'larda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 sürücü gözaltına alındı.

'in Ahlat ilçesi girişinde yapılan yol kontrolleri sırasında biri İran plakalı olmak üzere 2 TIR şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. TIR'larda özel eğitimli köpekle yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokuldukları belirlenen 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan TIR sürücüleri M.A. ve S.S., Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı. 



Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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