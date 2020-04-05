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Bitlis'te toplu taşıma ve özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı.

05.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:26
Bitlis'te toplu taşıma ve özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Ekipler, belediyenin kurduğu dezenfekte istasyonunda haftanın 7 günü bu hizmeti veriyor.

Tatvan Belediyesi, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde kurduğu dezenfekte istasyonunda, koronavirüs salgınına karşı her gün belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Haftanın 7 günü verilen hizmette, belediyeye ait ve özel tüm toplu taşıma araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, insan sağılığının her şeyden önemli olduğunu beliretrek, "Ekiplerimiz ile birlikte koronavirüsü  ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar, dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.  Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de araç dezenfekte istasyonumuz. Burada her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz ve bunu zorunlu hale getirdik. Bunun dışında araç sahibi tüm vatandaşlarımız her gün buraya gelerek dezenfekte işlemini ücretsiz bir şekilde yapabiliyorlar. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Araç ile çıkacağımız zaman, araçlarınızı dezenfekte etmeyi unutmayın ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan Belediyesi, Tatvan, Araç, Güncel
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