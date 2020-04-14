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Bitlis'te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 105 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

14.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:11
Bitlis'te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 105 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06 operasyonu başlatıldı. Operasyonda, toprağa gömülü 3 EYP ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler ve EYP düzenekleri, yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"14 Nisan 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; 14 Nisan 2020 günü patika yol üzerinde toprağa gömülü vaziyette, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 1 basma tipli, 2 kablo komutalı olmak üzere toplam 3 adet 105 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 kilogram peynir, 1 kilogram salça, 5 adet boş gübre çuvalı, 2 adet tencere, 2 adet çaydanlık, 5 adet kaşık ve 1 adet demir şiş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri yerinde imha edilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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