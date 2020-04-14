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Bitlis'te toprağa gömülü 105 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 105 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

14.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:28
Bitlis'te toprağa gömülü 105 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 105 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı belirtildi.
Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonda bugün patika yolda toprağa gömülü amonyum nitratla güçlendirilmiş bir basma tipli ve 2 kablo komutalı olmak üzere 105 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 leşker kıyafeti, bir çift ayakkabı, 10 kilogram peynir, bir kilogram salça, 5 boş gübre çuvalı, 2 tencere, 2 çaydanlık, 5 kaşık ve demir şiş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ve el yapımı patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, PKK, Güncel
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