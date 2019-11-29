Haberler » Güncel » Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildiBitlis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

29.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:13
'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
Bitlis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Amonyum nitrat ile güçlendirildiği belirlenen 15 kiloluk patlayıcı, bulunduğu yerde imha edildi.
Bitlis İl Komutanlığı ekipleri, bugün 'PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullandığı sığınaklar ile barınakları imha etmek' amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-92' adı verilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü halde düdüklü tencere içerisine hazırlanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP bulundu. Çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundukları yerde imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
18:32 Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı
18:32 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
18:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde"
18:30 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
10:02 Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
29.11.2019 18:32:56