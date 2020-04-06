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Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildiBİTLİS merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

06.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:35
Bitlis 'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi
BİTLİS merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında; toprağa gömülü olan, basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 2 adet 10 kilogramlık teneke içinde toplam 20 kilogram EYP ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi. Bitlis’te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, Güncel

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Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi
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Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi - Haberler

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