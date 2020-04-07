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Bitlis'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildiBİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:57
Bitlis 'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi
BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Şehit J. Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu" başlatıldı. Operasyon kapsamında 5 Nisan'da arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü basma tip ateşleme anahtarlı, 3 adet plastik şişe içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 15 kilogram 3 adet EYP, aynı bölgede yürütülen Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonunda ise yine toprağa gömülü vaziyette zaman ayarlı, ateşleme anahtarlı, cam kavanoz içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP ile 1 adet patlayıcısı olmayan zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.
Ele geçirilen patlayıcılar savcının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Bitlis’te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis, Güncel

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Bitlis'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi
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