Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el bombası bulundu.

13.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:10
Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el bombası bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında operasyon başlattı. 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-06' adı verilen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 1 el bombası ve içeriği tespit edilemeyen 1 litre sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kriminal incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:26: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haber 19:26: Denizli'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü - Haber 19:25: Belediye Melikgazi türbesini restore edecek - Haber 19:24: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam... - Haber 19:22: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler