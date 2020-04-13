Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el bombası bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında operasyon başlattı. 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-06' adı verilen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 1 el bombası ve içeriği tespit edilemeyen 1 litre sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kriminal incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.