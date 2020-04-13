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Bitlis'te toprağa gömülü el bombası ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda toprağa gömülü el bombası ve niteliği bilinmeyen sıvı ele geçirildi.

13.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:15
Bitlis'te toprağa gömülü el bombası ele geçirildi
Bitlis 'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda toprağa gömülü el bombası ve niteliği bilinmeyen sıvı ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-06 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 13 Nisan 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 1 adet el bombası ve içeriği tespit edilemeyen 1 litre sıvı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet başsavcısının talimatıyla kriminal incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Güncel
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