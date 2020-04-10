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Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te jandarma tarafından yürütülen terör operasyonunda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

10.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:26
Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te jandarma tarafından yürütülen terör operasyonunda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis ili merkez ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-12 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 10 Nisan 2020 günü toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 3 adet ateşleme anahtarı, bin 700 metre elektrik kablosu, 1 top bobin teli, 1 adet akü, 1 adet not defteri, 82 adet koli bandı, 39 adet silikon, 4 adet sıcak silikon, 25 adet bally yapıştırıcı, 2 adet pil, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı, 1 adet tişört, 1 adet pantolon, 1 adet kemer ve 1 paket peçete ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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