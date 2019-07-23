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Bitlis'te 'torbacı' operasyonu

Bitlis'te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

23.07.2019 18:00 Bitlis'te 'torbacı' operasyonu
Bitlis'te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde, birçok kez uyuşturucu madde suçlarında işlem yapılan M.E.K. isimli şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Üzerinde 5,96 gram eroin maddesi ve 3 bin 675 TL para ele geçirilen M.E.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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