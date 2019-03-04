Bitlis'te Trafik Kazası: 22 Yaralı

Kaynak: AA

Bitlis'te iki minibüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.Adilcevaz-Erciş kara yolunun 23. kilometresinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenleri taşıyan Yavuz Tavşan yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs, Mecit Orak'ın kullandığı 04 P 6264 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, sürücüler Tavşan ile Orak'ın yanı sıra minibüste bulunan Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenden 20'si yaralandı.Ambulans ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tavşan, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Yaralı düzensiz göçmenler de yapılan kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.