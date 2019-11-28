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Bitlis'te tuzaklanmış 300 kilo eyp ele geçirildi

Bitlis'te tuzaklanmış 300 kilo EYP ele geçirildiBİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda törer örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 300 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

28.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:04
'te tuzaklanmış 300 kilo EYP ele geçirildi
BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda törer örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 300 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Bitlis İl Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Bitlis merkez ve ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine 28 Kasım günü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi
28 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 'Şehit GK Muhsin APAK 2019-91 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyonda, 28 Kasım 2019 günü araziye gömülü vaziyette tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir.
Bitlis'te tuzaklanmış 300 kilo eyp ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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