Haberler » Güncel » Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu.

05.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:50Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu.
Havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü.
Kayalık alanda yaşanan olayda koyunlar telef oldu.
Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.
Çevik, üç aileye ait koyunların telef olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 kişinin geçim kaynağı bu hayvanlardandı. Koyun sahipleri her sene havanın soğumasıyla Siirt'e gidiyor. 6 ay kaldıktan sonra yine gelip buradaki yaylaya çıkıyor. Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.
Hayvan sahiplerinden Abdulhalik Tarhan ise ilkbaharda koyunlarını yaylalara çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız kayalıklardan düşerek telef oldu, muhtaç duruma düştük. Tek geçim kaynağımız bunlardı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz." dedi.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Muratlı'da güvenlik toplantısı
19:33 Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi
19:35 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması
19:35 Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu
19:35 Çanakkale zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:40:26