Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis'te 30 aileye ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu. Havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan inen göçerlere ait 315 koyunun telef olmasıyla hayvan sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

Bitlis'te yayladan dönüş yoluna geçen ve Siirt'e giden göçerlere ait küçükbaş hayvan sürüsü, Deliklitaş mevkiinde uçurumdan düştü. Kayalık alanda yaşanan olayda 315 koyun telef oldu. İlkbaharda yaylalara çıkarılan ve geri dönüş yolunda yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu öğrenildi.