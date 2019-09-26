Haberler » Güncel » Haber

Bitlis'te, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

26.09.2019 12:46Bitlis'te,
Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.
Valilikte, 2018-2019 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında eğitimin sorunsuz şekilde devam ettirilmesi için alınması gereken güvenlik önlemleri konuşuldu.
Yurtların durumu ve ulaşım konularının ele alındığı toplantıda, öğrencilerin eğitimlerini huzurlu bir ortamda devam ettirebilmeleri için fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:57 Metrobüste yürek burkan görüntü...
12:56 Siirt'li Yıldız ailesi huzuru köyünde buldu
12:56 Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
12:56 Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2
12:56 Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün
12:56 Abd'li gazeteci smith veliaht prens bin selman, kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlendi
12:56 Hendek'in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı