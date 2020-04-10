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Bitlis'te üretilen siperli maskelerin dağıtımına başlandı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen siperli maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi.

10.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:16
Bitlis'te üretilen siperli maskelerin dağıtımına başlandı
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen siperli maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek olmak için gençlerin gönüllü olarak maske ürettiğini söyledi.
Günde 200 siperli maske üretildiğini ifade eden Elkatmış, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar 2 bin maske üretildi. Önceliğimiz sağlık çalışanları ve ardından kolluk kuvvetleri. Çalışmamız nisan ayı sonuna kadar devam edecek. İnşallah hep birlikte yürüttüğümüz mücadelelerle virüs belasından kurtulacağız. Gençlerimiz evlerinden çıkmasınlar. Evde egzersiz yapsınlar, kitap okusunlar, spor yapsınlar ve bu sorunu avantaja çevirip kendilerini daha çok geliştirsinler."

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel
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