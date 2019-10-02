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Bitlis'te uyuşturucu operasyonları

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 250 gram eroin ile 643,10 gram esrar ele geçirildi.

02.10.2019 12:06Bitlis'te uyuşturucu operasyonları
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 250 gram eroin ile 643,10 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi görevlileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sonucu 28 Eylül'de durdurulan araçta bir şüphelinin üst aramasında 250 gram eroin bulundu.
Tatvan Asayiş Büro Amirliği ekipleri de şüpheli A.B.'nin üst aramasında 643,10 gram kubar esrar ele geçirdi.
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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