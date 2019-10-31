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Bitlis'te uyuşturucu operasyonları

Bitlis'te jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 212 gram metamfetamin ve 213 gram eroin ele geçirildi.

31.10.2019 17:42Bitlis'te uyuşturucu operasyonları
Bitlis'te jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 212 gram metamfetamin ve 213 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
27 Eylül'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 212 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Tatvan Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince yol kontrol noktasında ise yine bir araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramada, 213 gram eroin bulundu.
İki olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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