Haberler» Güncel» Haber

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

23.07.2019 19:40 Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, birçok kez uyuşturucu madde suçlarından hakkında işlem yapılan M.E.K, gözaltına alındı.
Üzerinde 5,96 gram eroin ile 3 bin 675 lira para ele geçirilen M.E.K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
20:53   EGEÇEP'ten 'Hasankeyf sular altında bırakılmasin' çağrısı
20:52   Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci drone'u da düşürdük
20:51   İki kardeş 18 saat arayla öldü
20:51   Biga'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
20:50   ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı
20:49   Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı
20:47   Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı